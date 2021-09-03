Украинские пилоты вернулись из Турции – экипажи вертолетов помогали тушить лесные пожары

Экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" встречали посол Турецкой Республики в Украине и заместитель министра иностранных дел

В Украину вернулись два из четырех вертолетов, которые были направлены в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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На церемонии встречи вертолетов и их экипажей присутствовали посол Турецкой Республики в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и генеральный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко. Посол от имени Турецкой Республики высказал свою искреннюю благодарность украинской стороне за оказанную помощь.

"Такие моменты солидарности показывают, насколько крепка дружба между Турцией и Украиной. Подобные тонкости придают нашей дружбе особую весомость и ценность. По случаю возвращения этих вертолетов домой мы хотели присоединиться к нашим украинским друзьям и поблагодарить экипажи за проделанную работу", – заявил посол Гюльдере.

Как сообщает агентство TRT AVAZ, дипломат отметил, что Украина была одной из стран, которые оказали существенную поддержку в борьбе с лесными пожарами в его стране.

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"Это, без сомнения, страшное бедствие. Когда мы приехали, то были поражены истинными масштабами происходящего. Страшные и дикие пожары. Иного слова кроме как "катастрофа" я подобрать не могу. Мы помогли, чем смогли", – рассказал Юрий Стороженко, начальник группы, участвовавшей в тушении пожаров.

Турецкая сторона высоко оценила и профессиональную работу наших экипажей и техническое оснащение пожарной авиации Украины. Одной из основных характеристик является наличие системы ночного видения, позволяющей выявлять очаги возгорания в ночное время суток.

"Ситуация действительно была сложной. Масштабы катастрофы мы увидели собственными глазами. Сложнейшая операция была в провинции Бодрум. Нашим четырем вертолетам, несмотря на распространение огня со страшной скоростью, удалось взять ситуацию под контроль всего лишь за семь часов", – рассказал Владимир Ткаченко, генеральный директор компании "Украинские вертолеты".

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что в этой бескомпромиссной борьбе со стихийным бедствием вертолетная компания и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показали чудесную командную работу.

"Сегодня два из четырех вертолетов, которые внесли большой вклад в борьбу с пожарами в Турции, вернулись. Мы делаем и будем продолжать делать все, что в наших силах. Мы благодарны Турции за братскую поддержку и помощь в различных областях ", – говорит Боднар.