Заменители вместо лекарств – как не ошибиться

На что обращать внимание при выборе лекарства, чтобы не нанести вред организму при лечении

Когда речь идет о лекарствах, правильность выбора становится чрезвычайно важной. И действительно, ведь это не фасон брюк или вкус пиццы – ошибки с лекарствами значительно более критичны. В то же время этот выбор очень сложный и имеет немало подводных камней. Исследовав вопрос, попробуем обойти все препятствия.

Красноречивые цифры

По статистике, до 26% средств на покупку лекарств украинцы тратят на препараты с сомнительной недоказанной эффективностью. И это, согласитесь, совсем немало. Почему так происходит? Во-первых, потому, что такие лекарства широко представлены на нашем рынке, во-вторых, потому, что многие из нас занимаются самолечением и выбирают не визит к врачу, а советы провизора, который может предложить приобрести не лекарство, а коммерчески привлекательные заменители – БАДы.

Важные нюансы

Сориентироваться в море продукции современной фармации непросто. Ведь кроме оригинальных лекарственных средств, существуют препараты, якобы копии, но которые не являются лекарственными средствами, а зарегистрированы как БАДы. Что их отличает?

Оригинальный препарат, лекарственное средство, прошел полный курс доклинических и клинических исследований эффективности и безопасности и получил соответствующее регистрационное удостоверение. Что же касается так называемых копий, БАДы не проходят исследований эффективности и безопасности. Они могут содержать даже то же вещество, что и оригинальное лекарственное средство, однако никто не регламентирует и не требует, чтобы это действующее вещество было соответствующего качества и эффективности. Кроме того, БАДы не имеют подтвержденного лечебного действия, лишь могут способствовать функционально и быть дополнениями к питанию – не лечить.

Сомнительное предложение

Поэтому есть серьезная проблема – продажа аптеками и фармацевтами лекарств, которые на самом деле не являются лекарством. В частности, некоторые аптечные сети рекомендуют покупать вместо известных лекарственных препаратов заменители, в некоторых существует практика создания и продвижения провизорами собственных торговых марок, даже ценой отказа продать препарат потребителю под предлогом "уже забронировано". Но это, собственно, не лекарства, а БАДы, к которым требования по циклу исследований и регистрации перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к производству значительно ниже, по сравнению с лекарственными средствами, на что уже обратил внимание АМКУ и начал расследование нечестной конкуренции.

Но, опять-таки, они имеют цену, которая безоговорочно подкупает. Для аптек такая практика выгодна – выше прибыль. Но стоит ли овчинка выделки пациентам, которые приходят за известным лекарством, а получают препараты с недоказуемым действием? Не пора ли здесь вспомнить поговорку о том, что скупой платит дважды?

В чем риски заменителей?

Во-первых, поскольку это не лекарства, они полноценно не работают – то есть не имеют доказанного лечебного эффекта.

Во-вторых, не предоставив необходимого действия, они вполне могут навредить, как прямо, так и косвенно – вы потеряете драгоценное время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть очень серьезными.

И третье, это потери экономические, человек тратит лишние средства, не получая нужного действия.

Важно понимать, что такое лекарственное средство, а что – его заменитель.

Лекарственные препараты Заменители Обычно известные бренды с постоянной репутацией Обычно неизвестные препараты или препараты, которые мимикрируют под известные бренды Средства, которые имеют определенную лекарственную форму и применяются для профилактики, лечения и диагностики заболевания Средства, содержащие неопределенный набор из биологически активных веществ Обязательно подлежат клиническим испытанием для точного определения воздействия на организм Не проводятся исследования, что делает невозможным полное понимание их влияния на организм человека Имеют четкое дозирование Имеют неопределенное количество активных веществ Имеют гарантированно подтвержденный клиническими исследованиями лечебный результат Не имеют клинических исследований эффективности Имеют доказанное лечебное действие Не имеют лечебного действия, применяются исключительно для профилактики

Сила бренда

Но есть и хорошие новости: украинцы доверяют брендам. В том числе и брендам фармации – 69% опрошенных отметили влияние бренда при выборе товара, а 45% готовы отправиться в другую аптеку в поисках нужного препарата. Это касается как иностранных брендов, так и отечественных, которые имеют хорошую репутацию, проверенную временем, и каждый раз подтверждают ее высоким качеством продукции и применением инноваций. Например, люди готовы искать такие общеизвестные и популярные препараты, как энтеросорбент нового поколения Атоксил, лекарственное средство с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, и который, кстати, тоже имеет так называемые заменители.

Готовности покупать бренды в первую очередь способствует доказанная эффективность и широкий спектр действия. Тот же Атоксил не только прошел все необходимые клинические исследования, в которых доказал высокую эффективность и безопасность, но и получил подтвержденную временем безупречную репутацию, он 16 лет действенно лечит кишечные инфекции, пищевые отравления и интоксикации различного происхождения у миллионов пациентов в Украине на за ее пределами.

Поэтому нет смысла принимать и покупать лекарства, по поводу которых вы имеете хотя бы малейшие сомнения.

Пользуйтесь проверенными лекарственными препаратами с подтвержденной временем репутацией.

Как не ошибиться при выборе препаратов: