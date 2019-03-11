Сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Житомирской области

Несчастная стала жертвой непогоды в Коростышеве

Обрушение кровли в Коростышеве. Фото: ГСЧС.

Сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Житомирской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65c/13a/5c865c13ac209.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65c/13a/5c865c13ac209.jpg 2019-03-11T15:07:00+02:00 Происшествия и криминал Несчастная стала жертвой непогоды в Коростышеве

Сегодня в пгт. Коростышев Житомирской области из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин.

В результате на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь 1995 г. рождения, сообщает Управление ГСЧС в области.



Спасатели провели работы по извлечению из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы. Бойцы ГСЧС проводят работы по укреплению кровли.



Всего по состоянию на 14 часов 11 марта по области осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению и учреждениям из-за осложнения погодных условий. По области остаются обесточенными 151 населенный пункт.



Спасатели напоминают, что до конца суток по области ожидаются порывы ветра 25-27 м/с.

Как сообщалось, в Киеве объявлен второй уровень опасности из-за ожидающегося урагана.

Также дожди и ветры ожидаются на большей территории страны.

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