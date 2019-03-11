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Дожди, штормовой ветер и температура до +17: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:17

А тем временем в Карпатах синоптики предупреждают о серьезной угрозе схождения лавин

Фото: Pixabay
Дожди, штормовой ветер и температура до +17: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60a/e22/5c860ae222820.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60a/e22/5c860ae222820.jpg Украина А тем временем в Карпатах синоптики предупреждают о серьезной угрозе схождения лавин

Сегодня в Украине ожидаются дожди почти по всей территории страны, сильный ветер, особенно в западных областях, а в Карпатах высокий уровень опасности схождения лавин. Но, несмотря на непогоду, будет довольно тепло, а местами до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего будет на западе страны. Там погода будут небольшие температурные качели: на большей части региона 6-8 тепла, а в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях – до +10. Везде дожди.

В центре и на севере ожидается довольно теплая погода 7-11 тепла, в Кировоградской области до +13. В Киевской области 7-9. Тоже везде дожди.

На востоке сухо будет только в Днепропетровской области, а в остальных областях дожди. Температура воздуха – 10-13 градусов.

Теплее всего будет на юге. Там синоптики обещают настоящую весну – 15-17 градусов и без осадков.

В то же время по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

На высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявляется высокая снеголавинная опасность (4 уровень) в западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как мы писали в прогнозе погоды до конца недели, украинцев ждет капризный март с теплом и дождями. В течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.

Как сообщалось, непогода уже успела наделать беды на западе страны. Так, в ночь с 9 на 10 марта по Львову прошелся ураган. Сильный шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, повредил электросети.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус.

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Тег погода, ветер, дождь, синоптики, прогноз погоды, лавина

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