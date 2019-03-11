Дожди, штормовой ветер и температура до +17: синоптики уточнили прогноз погоды
А тем временем в Карпатах синоптики предупреждают о серьезной угрозе схождения лавин
Сегодня в Украине ожидаются дожди почти по всей территории страны, сильный ветер, особенно в западных областях, а в Карпатах высокий уровень опасности схождения лавин. Но, несмотря на непогоду, будет довольно тепло, а местами до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прохладней всего будет на западе страны. Там погода будут небольшие температурные качели: на большей части региона 6-8 тепла, а в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях – до +10. Везде дожди.
В центре и на севере ожидается довольно теплая погода 7-11 тепла, в Кировоградской области до +13. В Киевской области 7-9. Тоже везде дожди.
На востоке сухо будет только в Днепропетровской области, а в остальных областях дожди. Температура воздуха – 10-13 градусов.
Теплее всего будет на юге. Там синоптики обещают настоящую весну – 15-17 градусов и без осадков.
В то же время по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
На высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявляется высокая снеголавинная опасность (4 уровень) в западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как мы писали в прогнозе погоды до конца недели, украинцев ждет капризный март с теплом и дождями. В течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.
Как сообщалось, непогода уже успела наделать беды на западе страны. Так, в ночь с 9 на 10 марта по Львову прошелся ураган. Сильный шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, повредил электросети.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус.
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