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Киев накрыл мощный ураган: объявлен II уровень опасности

Сегодня, 14:33

Жителям Киева рекомендуют быть крайне осторожными

Фото: Pixabay
Киев накрыл мощный ураган: объявлен II уровень опасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg Другие новости Жителям Киева рекомендуют быть крайне осторожными

Киев накрыл шквальный ветер, порывы ветра 25-30 м/с ожидаются в столице до конца суток 11 марта, в связи с чем объявлен II (оранжевый) уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 11 марта по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

При этом непогода уже наделала немало бед в столице: в центре столицы, на улице Мазепы, 10 поваленное ветром дерево упало на припаркованное Infiniti. Еще один инцидент произошел в киевском пригороде – Коцюбинском: там старое дерево повалило прямо на трассу. Дорога была перегорожена упавшим стволом, при этом пострадал припаркованный ВАЗ.

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