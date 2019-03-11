Киев накрыл мощный ураган: объявлен II уровень опасности
Жителям Киева рекомендуют быть крайне осторожными
Киев накрыл шквальный ветер, порывы ветра 25-30 м/с ожидаются в столице до конца суток 11 марта, в связи с чем объявлен II (оранжевый) уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.
Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.
В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, 11 марта по всей территории страны ожидается сильный ветер 15-20 м/с, а в западных областях (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской) 29-34 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
При этом непогода уже наделала немало бед в столице: в центре столицы, на улице Мазепы, 10 поваленное ветром дерево упало на припаркованное Infiniti. Еще один инцидент произошел в киевском пригороде – Коцюбинском: там старое дерево повалило прямо на трассу. Дорога была перегорожена упавшим стволом, при этом пострадал припаркованный ВАЗ.
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