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На границе с Румынией Украинские пограничники изъяли крупную партию табачной контрабанды

Сегодня, 13:46

Контрабанду спрятали среди плит ДСП

Фото: Сегодня
На границе с Румынией Украинские пограничники изъяли крупную партию табачной контрабанды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/881/e3a/5ca881e3aff62.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/881/e3a/5ca881e3aff62.jpeg Происшествия и криминал Контрабанду спрятали среди плит ДСП

В пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией правоохранители задержали грузовик с крупной партией табачных изделий, которую пытались скрыть среди другого груза, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, грузовик "Скания", которым управлял 46-летний гражданин Сербии, направлялся на выезд из Украины. По документам мужчина перевозил плиты ДСП, но при осмотре автомобиля пограничный наряд среди груза обнаружил тайник с контрабандными сигаретами.

"Табачные изделия прятали внутри паллет с плитами в заранее подготовленных полостях. Только в одной из паллет обзорная группа насчитала 40 ящиков сигарет, а всего в грузовике, который следовал в Сербию, находилось 8 таких паллет", – рассказали пограничники.

Сейчас обзор продолжается. После этого установят, какое именно количество контрабандного курева злоумышленники пытались перевезти через государственную границу.

Напомним, ранее правоохранители Объединенных сил помешали контрабанде товаров с временно оккупированной территории Донбасса. Во время проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 116 ящиков сигарет, автомобиль и катер, которыми осуществлялось перемещение вышеуказанных табачных изделий.

Также мы писали, что на украинско-румынской границе силовики начали возводить забор, чтобы остановить контрабанду сигарет. Местные же возмущаются, что им преграждают путь к реке.

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Тег сигареты, контрабанда, Госпогранслужба Украины

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