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На украинско-румынской границе силовики начали возводить забор

Сегодня, 07:45

Пограничники рассказывают, за одну ночь молодые ребята в гидрокостюмах переправляют на другой берег по 5-6 ящиков табачных изделий

На украинско-румынской границе силовики начали возводить забор Украина Пограничники рассказывают, за одну ночь молодые ребята в гидрокостюмах переправляют на другой берег по 5-6 ящиков табачных изделий

На украинско-румынской границе силовики начали возводить забор, чтобы остановить контрабанду сигарет. А местные возмущаются, что им преграждают путь к реке.

Государственная граница проходит вдоль Тисы. Конфликт возник из-за установления дополнительного ограждения. Только пограничники начали заливать бетоном столбики, к ним подтянулась группа парней. Началась толкотня.

Затем парни перекрыли движение по трассе государственного значения Мукачево Рогатин. Так, по словам сельского головы, люди протестуют против того, что пограничники блокируют им доступ к реке и пренебрежительно относятся к местным.

Но через этот участок украинской румынской границы контрабандисты чаще всего переправляют сигареты. Спуск к реке довольно пологий, а в Румынию – рукой подать.

Пограничники рассказывают, за одну ночь молодые ребята в гидрокостюмах переправляют на другой берег по 5-6 ящиков табачных изделий. Местные жители напуганы: не на камеру рассказывают, по вечерам лучше со двора не выходить.

Селяне, которые живут вдоль дороги, вспоминают: забор здесь был в советское время. Если его сейчас восстановят, им это не помешает. А к реке, говорят, спуск был всегда, и его не перекрывают.

С начала года на этом участке реки задержали пять контрабандистов в гидрокостюмах. А вот сельский председатель, которого, к слову, в прошлом году задержали за попытку подкупить пограничника, говорит вообще не понимает, против кого борьба.

Несмотря на протесты, в течение двух недель забор тут же построят.

В нескольких метрах от забора на столбе венок, в память о начальнике отдела пограничной службы Вадиме Березинском. В ноябре прошлого года он попытался остановить контрабандистов, и его намеренно переехали автомобилем. Не приходя в сознание, он скончался.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье вдоль границы установили колючую проволоку.

Также мы писали, что на Буковине задержали контрабанду сигарет на шесть миллионов гривен.

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Тег Закарпатье, граница, контрабанда

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