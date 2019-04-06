Возили катерами: в зоне ООС правоохранители раскрыли схему контрабанды сигарет

Сигареты производились на неподконтрольной Украине части Донбасса, в схеме перевозок замешаны пограничники

Возили катерами: в зоне ООС правоохранители раскрыли схему контрабанды сигарет 2019-04-06T09:03:00+03:00 Донбасс Сигареты производились на неподконтрольной Украине части Донбасса, в схеме перевозок замешаны пограничники













Правоохранители Объединенных сил помешали контрабанде товаров с временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Разоблачена и задокументирована преступная схема противоправного перемещения (на катерах через акваторию Азовского моря), при содействии военнослужащих ГПС Украины (из числа береговой охраны), с временно оккупированной территории Донецкой области на территорию Украины подакцизных товаров – табачных изделий производства оккупационной власти на временно оккупированной территории Украины", – говорится в заявлении.

Как сообщается, 6 апреля во время проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 116 ящиков (90 000 пачек) сигарет, орудия совершения преступления – автомобиль и катер, которыми осуществлялось перемещение вышеуказанных табачных изделий.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия с целью установления всех причастных лиц. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья.

Также мы писали, что высокопоставленный чиновник погранслужбы "крышевал" контрабандистов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Возили катерами: в зоне ООС правоохранители раскрыли схему контрабанды сигарет". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.