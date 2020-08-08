Українська
$ 27,68
32,8
  1. Криминальные новости

На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: есть погибшие

8 августа, 20:16

Игорь Рец Игорь Рец

В результате лобового столкновения погибли четыре человека

На Житомирщине столкнулся маршрутный микроавтобус с грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека – водитель маршрутки и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Реклама

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозное. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из г. Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, который выехал на встречную полосу движения", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, какие сильные повреждения получил микроавтобус.

В тренде
Украинцы в Бейруте: "Здания лежат, небо было красным, среди пострадавших есть наши"

Реклама

64-летний водитель грузовика также госпитализирован. На месте происшествия работают правоохранители

Напомним, на днях авария произошла на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр в Киевской области. Среди погибших были две молодые медсестры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестры
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестрыПроисшествия
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталу
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталуПроисшествия
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбилась
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбиласьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять