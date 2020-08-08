На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: есть погибшие

На Житомирщине столкнулся маршрутный микроавтобус с грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека – водитель маршрутки и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозное. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из г. Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, который выехал на встречную полосу движения", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, какие сильные повреждения получил микроавтобус.

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64-летний водитель грузовика также госпитализирован. На месте происшествия работают правоохранители

Напомним, на днях авария произошла на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр в Киевской области. Среди погибших были две молодые медсестры.

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