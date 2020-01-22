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Ударил головой: Илья Кива устроил драку в кафе в центре Киева – видео

22 января, 14:23

Александр Марущак

В полиции пока что не разглашают детали ЧП

Фото: Илья Кива/Facebook

Фото: Илья Кива/Facebook

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В центре Киева, на Крещатике, в среду, 22 января, в ресторане произошла потасовка при участии народного депутата фракции ОПЗЖ Ильи Кивы. В полиции Печерского района подтвердили факт происшествия, но пока не разглашают подробностей.

"Мы проверяем информацию и уточняем детали", – сообщили в полиции.

В заведении, где якобы произошло нападение, нам сообщили, что такого не было.

"У нас все тихо и мирно. Полиции у нас нет", – рассказали в заведении.

В сети появилось видео инцидента:

Видео: Novyna

На опубликованных кадрах видно, как Кива сидит за столиком, потом встает и подходит к молодому мужчине. Между ними происходит разговор, в ходе которого Кива бьет оппонента головой, на что тот в ответ ударил нардепа.

На данный момент новости "Сегодня" выясняют подробности.

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Также сообщалось, что не так давно Кива рассматривал интимные фото прямо во время пленарного заседания парламента. Так, он смотрел на своем смартфоне присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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Киев избиение Илья Кива

Источник: Сегодня

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