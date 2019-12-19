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На заседании аграрного комитета Рады произошла потасовка между нардепами

19 декабря, 00:16

"Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от "Слуги народа", сообщает "Укринформ".

Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от "Слуги народа" произошла потасовка.

Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

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В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.

Напомним, внеочередноезаседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем около здания парламента. По данным первого замглавы МВД Сергея Ярового, пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, в том числе журналист. 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

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По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Обо всех деталях противостояния читайте в нашем материале: Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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видео Верховная Рада потасовка кива рынок земли

Источник: Сегодня

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