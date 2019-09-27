СБУ ликвидировала опасную банду угонщиков элитных иномарок – фото

Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональную группировку, которая специализировалось на угоне элитных иномарок с использованием специальных технических средств по всей территории Украины.

Как сообщили в СБУ, правоохранители установили, что участники группировки переоборудовали и продавали украденные авто по запчастям. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение.

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Злоумышленники действовали под общим руководством известного "криминального авторитета". СБУ поэтапно задержала "на горячем" активных членов трех региональных ячеек группировки. Правоохранители изъяли похищенные машины, так называемые "двойники", специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения различных иномарок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики.

Кроме того, установлена ​​причастность к деятельности группировки сотрудника ГУ Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение "закрывал глаза" на деятельность злоумышленников.

Во время досудебного следствия задокументировано 17 фактов незаконного завладения элитными авто общей стоимостью почти 400 тысяч долларов США, два эпизода использование специальных технических средств для угона машин и один факт вымогательства денег за возврат автомобилей.

Кроме того, правоохранители вернули законным владельцам 8 похищенных машин и предупредили три угона. Тринадцати участникам группировки объявлено подозрения, восьми из них, в том числе "криминальному авторитету", в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации). Полицейскому по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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