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Телеведущий раскрыл скандальную правду о драке Геруса и Ляшко

21 ноября, 20:21

Нардеп задолжал денег, говорит Андрей Пальчевский

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Прокуратура вручила бывшему нардепу и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко подозрение за нападение на "слугу народа" Андрея Геруса в VIP-зоне аэропорта "Борисполь", которое произошло 6 ноября.

Конфликт двух политиков в эфире телеканала "112" прокомментировал известный украинский телеведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский.

Он признался, что его с Герусом связывает своя история: по словам Пальчевского, депутат должен ему денег. Об этом Пальчевский напомнил "слуге народа" прямо из студии: "Напоминаю Герусу, что он мне денег должен. До такого, как Ляшко, я не дойду, но хотелось бы получить свои кровненькие".

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Ведущий рассказал, что они с нынешним нардепом вместе участвовали в телепроекте, которым руководил Герус, и вложили в него средства.

"Герус должен был стать обеленным, честным, новым представителем власти и пообещал рассчитаться. Не рассчитался", – вспоминает Пальчевский.

Он обеспокоен тем, что теперь та же история, что и с его деньгами, повторится уже в масштабе всей страны.

"Может быть, Ляшко упреждающий удар наносит. Он оставил свои вилы в коридоре и голыми руками может доказать, как он любит собственный народ", – предположил Пальчевский.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Речь идет о драке Ляшко и Андрея Геруса – лидера "радикалов" подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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драка Олег Ляшко Андрей Герус Андрей Пальчевский

Источник: politeka.net

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