Олегу Ляшко сообщили о подозрении

Политик лично прибыл в прокуратуру для получения уведомления о подозрении из-за драки с Герусом

Фото: facebook.com/O.Liashko

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уведомлен о подозрении за драку в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. О подозрении политика уведомили в Бориспольской прокуратуре, написал он в Facebook.

"Я вам предлагаю получить сообщение о подозрении", – сказал прокурор, обращаясь к политику, – и предлагаю после этого ознакомиться с материалами уголовного производства.

Однако Ляшко настаивал, чтобы ему еще до вручения подозрения объяснили, что ему инкриминируют, на что прокурор зачитал из документа следующее.

"Ляшко Олег Валериевич подозревается в умышленном нанесении народному депутату Андрею Герусу легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью, то есть, совершение уголовного правонарушения ст. 346 Уголовного кодекса", – сказал он.

После этого Ляшко вышел к журналистам и сообщил о получении подозрения.

"Только что заместитель прокурора Борисполя Неродик вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал деятельности государственному деятелю Герусу. Мне вручено ходатайство о применении безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Меня обвиняют в том, что я нанес телесные повреждения Герусу, и меня хотят взять за это под стражу", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 ноября Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса, принятой в Верховной Раде.

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