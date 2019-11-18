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Ляшко получит подозрение за "насилие над государственным деятелем"

18 ноября, 11:07

Олег Ляшко вызван в прокуратуру по факту инцидента с нердепом Андреем Герусом

/ Фото: Сегодня

В понедельник, 18 ноября, лидер Радикальной партии Олег Ляшко должен прибыть в Бориспольскую прокуратуру для вручения ему подозрения "за насилие против государственного деятеля". Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Не исключаю, что уже сегодня суд выполнит команду и ограничит мою свободу передвижения и действий как лидера оппозиционной партии", – написал Ляшко.

По словам Ляшко, против него фальсифицируют уголовное производство за то, что Радикальная партия борется против российской энергетической агрессии.

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"Герус – российский троянский конь – уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины – останавливаются наши производства, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора. Такая политика власти делает Украину очень слабой и полностью зависимой от России. Поэтому никакие репрессии не заставят нас прекратить нашу борьбу за Украину и украинцев!

Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью. А судебный процесс против меня новым Нюрнбергским процессом против власти, которая изменяет и продает Украину!" – написал Ляшко.

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Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Уголовное производство против Олега Ляшко открыли в Киевской областной прокуратуре.

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производство нардеп НАБУ Олег Ляшко уголовное производство Радикальная партия Андрей Герус

Источник: Сегодня

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