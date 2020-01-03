Убийство Шеремета: защита Юлии Кузьменко обратилась к обмудсмену

Адвокату подозреваемой до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела

Фото: Free_Dr_Yulia_Kuzmenko

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко передал в Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека жалобу относительно нарушений прав женщины. Об этом в Facebook сообщает Free_Dr_Yulia_Kuzmenko.

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под свой контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека", – говорится в сообщении.

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Также защита назвала основные пункты этого заявления:

Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, пище и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания.

Нарушен принцип презумпции невиновности – несмотря на то, что никто не может считаться виновным до момента доведения ее вины, министр МВД, Генпрокурор и президент объявили ее виновной публично по телевидению.

Нарушено право д-ра Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумный срок. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.

Права д-ра Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными.

Права д-ра Кузьменко как подсудимой нарушаются. По состоянию на сейчас адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученным МВД публично.

"Теперь будем ждать официальную реакцию Уполномоченной", - отметили в сообщении.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Отметим, ранее следствие назвало возможным организатором убийства Антоненко и озвучило его мотив.

Все о расследовании резонансного дела читайте в нашем материале: Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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