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В Киеве на Дарницкой площади горела церковь

27 декабря, 16:03

Александр Марущак

Прихожане спасали иконы из пылающего здания

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В Киеве загорелась церковь Жен-Мироносиц, которая расположена в сквере рядом с Дарницкой площадью.

Пламя охватило отдельно стоящую деревянную часовню, которая была покрыта металлом. Помещение, по данным спасателей, очень сильно пострадало.

"Сообщение о возгорании поступило в 14:30. Пожарные срочно выехали на тушение огня и уже в 14:59 пламя было локализировано на площади 70 квадратных метров. В 15:04 пожар был полностью ликвидирован. Огонь тушили при помощи четырех единиц спецтехники и силами 20 пожарных. Пострадавших и жертв нет", – сообщили в ГСЧС Киева.

Там пока не могут назвать причину возгорания. По словам очевидцев, прихожане в спешке спасали иконы из пылающей церкви. До пожара храм выглядел так:

Напомним, ранее во Львовской области горела старинная деревянная церковь. На ликвидацию пожара ушло примерно три часа.

Также сообщалось, что недавно произошел пожар в церкви Преображения Господня Киевского патриархата, построенной в 1921 году. Эта деревянная церковь – памятник градостроительства и архитектуры местного значения, находится в селе Новица Калушского района.

Также мы сообщали, что с начала 2018 года в Украинепожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинца. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода число пожаров становится возрастает. Основными причинами возгораний и гибели людей являются небрежность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Тем временем, в Винницкой области из храма украли старинные иконы. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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Киев церковь храм спасатели пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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