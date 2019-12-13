В Киеве пытались вывезти в РФ комплектующие к военно-транспортным самолетам

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегального вывоза в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны)", – говорится в сообщении.

Оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить к "клиентам" из страны-агрессора.

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/ Фото: СБУ

В зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Киев" была проведена спецоперация, а на складах и по месту жительства фигурантов в столице прошли обыски. Так, оперативники изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которые доказывают планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сделки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ блокировала попытку вывоза из Запорожья в Восточную Азию товаров военного назначения.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда. Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию.

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