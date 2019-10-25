Креативная контрабанда: на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда

Новый креатив в исполнении контрабандистов: сигареты с помощью больших магнитов прикрепили к днищу поездов, и так хотели проскочить границу. Везли товар из Закарпатья в Венгрию. Не получилось. На пропускном пункте "Саловка" тайник обнаружили. 750 пачек сигарет изъяли.

Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

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Также ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска Рава-Руська – Гребенне Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Стоит отметить, что Кабмин решил предложить криминализовать контрабанду подакцизных товаров. Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-разыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров. Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда – изъятием транспортного средства.

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