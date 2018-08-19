В Киевской области задержали очередного "вора в законе"

Сегодня, 13:57

В мае этого года по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года

Фото: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вчера, 18 августа, полиция Киевской области задержала так называемого вора в законе, жителя Азербайджана, которому запрещен въезд на территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г.р., уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Это "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и является не единственным исполнителем задач ФСБ: где-то скрываются такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаиський", "Лаша Сван", "Куцу" и др.", - сообщил Аброськин.

По его словам, "воры в законе", несмотря на сопротивление Нацполиции и Государственной миграционной службы Украины, пользуются либеральным миграционным законодательством Украины и продолжают проникать на нашу территорию.

"Практически каждому из них запрещен въезд в нашу страну. Мы их задерживаем, помещаем по решению суда в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, но затем по новому решению апелляционной инстанции их освобождают, ведь это "негуманно", – подчеркнул замглавы Национальной полиции Украины.

Вячеслав Амброськин также сообщил, что во всех государствах Евросоюза и США с "ворами в законе" ведут себя жестко. Он подчеркнул, что Нацполиция Украины сделает все возможное, чтобы они больше не возвращались в нашу страну.

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Ранее главаря преступной группировки, нарушившего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце.

Также полиция Киева задержала "вора в законе" по кличке "Хидир". По данным оперативников, он намеревался контролировать воров из квартир и частных домов.

Напомним, что из Украины выдворили представителя "вора в законе", возглавлявшего наркотрафик. Злоумышленник несколько лет находился в международном розыске.
США, ФСБ, вор в законе, Аброськин, Нацполиция

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