Из Украины выдворили представителя "вора в законе", возглавлявшего наркотрафик

Злоумышленник несколько лет находился в международном розыске и теперь депортирован а Азербайджан

В Украине был задержан и экстрадирован в Азербайджан 48-летний представитель "вора в законе" по прозвищу "Гулли", который возглавлял наркотрафик и жил в нашей стране по поддельным документам. Экстрадиция состоялась утром 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Данное доверенное лицо "вора в законе" несколько лет находилось в международном розыске.

В Азербайджане мужчину разыскивали за хищения чужого имущества в крупных размерах, мошенничество и подделку документов. Правоохранители выяснили, что "Гулли" выполнял указания лидеров преступного мира в Одесской области, Киеве и Западном регионе Украины. Он руководил преступной группой, которая занималась поставками наркотиков из Южной Америки в европейские страны.

Полиции задержанный дал показания о преступной деятельности украинского "вора в законе". По словам замгенпрокурора Украины Евгения Енина, экстрадированный является гражданином Азербайджана Эмилем Халиловым. Мужчину разыскивал Интерпол.

Енин также уточнил, что недавно Халилов "получил статус лица, которое стремится стать "вором в законе".

Напомним, в конце июля Нацполиция совместно с Госпогранслужбой начала масштабную спецоперацию, целью которой в том числе является выявление "воров в законе", которые незаконно находятся на территории Украины.

А до этого, в начале июля, в Трускавце, Львовской области, был задержан "вор в законе" Дато Агжабединский, а затем выдворен из Украины.

А в феврале в Киеве оперативники задержали "вора в законе" Гегу Озургетского. После спецпроцедур он также был депортирован.