В метро Киева в ловушке оказались тысячи людей: фото, видео

В час пик на пяти станциях метро Киева застряли тысячи пассажиров из-за сообщения о минировании

Метро Киева, минирование

Пять центральных станций столичного метро закрыли из-за сообщения о минировании. В ловушке оказались тысячи людей, которые возвращались после работы домой.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", – заявили в КП "Киевметрополитен" в соцсети Facebook.

На станциях подземки в час пик оказались заблокированы тысячи киевлян. Перечисленные станции – самые крупные по пассажиропотоку и наиболее оживленные.

Очевидцы говорят, что им пришлось провести под землей 30 минут.

Людям никто не смог объяснить, что требуется делать для их безопасности. Не было также сообщений о том, как пассажиры могут покинуть станцию метро. Пассажиры самостоятельно пытались перейти на другие линии, однако пересадочные узлы между линиями были закрыты. Служащие метрополитена также не обеспечили людям выход из метро на улицу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в столице вечером в понедельник, 30 декабря, также "минировали" метро. В связи с сообщением о минировании станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход для пассажиров и не работала как пересадочный узел. После проверки станции специалистами взрывоопасных предметов обнаружено не было и станция возобновила работу.

22 декабря 2019 года Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании объектов.

Проект закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины зарегистрировали 20 декабря. В рамках законопроекта предлагают обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Также, согласно проекту закона, часть вторая статьи 259 УК излагается в новой редакции, которая устанавливает увеличенную уголовную ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры – за это предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Согласно сведениям Национальной полиции, только за пять месяцев этого года начато досудебное расследование около 600 уголовных производств по фактам ложных сообщений о минировании. При этом сообщения имеют комплексный характер, когда одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

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