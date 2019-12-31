В Киеве "минировали" метро

Станция не работала на вход и выход и как пересадочная

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В столице вечером в понедельник, 30 декабря, снова "минировали" метро. Как сообщает пресс-служба метрополитена, в связи с сообщением о минировании станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход для пассажиров и не работала как пересадочный узел.

После проверки станции специалистами взрывоопасных предметов обнаружено не было и станция возобновила работу.

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Отметим, что 30 декабря в столичной подземке произошел сбой и "зеленая" ветка метро остановилась на 10 минут. Кроме того, новости "Сегодня" писали, что метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на три часа дольше для пассажиров.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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