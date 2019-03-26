В России ученица ударила одноклассницу ножом в школе

Девочка хотела скрыла ранение от учителей и одноклассников, но не смогла утаить случившееся от матери

Фото: Pixabay

В России ученица ударила одноклассницу ножом в школе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f4/8b9/5c99f48b90971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f4/8b9/5c99f48b90971.jpg 2019-03-26T11:44:00+02:00 Происшествия и криминал Девочка хотела скрыла ранение от учителей и одноклассников, но не смогла утаить случившееся от матери

Правоохранительные органы России выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из московских школ на востоке города, где девятикласснице нанесли ранение ножом. По предварительной информации, девушку ранила одноклассница.

16-летнюю потерпевшую госпитализировали вечером 25 марта после того, как она обратилась за медпомощью. В то же время, по ее словам, ранена она была днем.

"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Причины конфликта между подростками остаются неизвестными, но по предварительной информации, несовершеннолетняя пострадавшая была ранена в школе, после чего она скрыла этот факт от учителей и одноклассников, но рану обнаружила ее мать.

Напомним, в прошлом году 17-летний ученик в Башкирии во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег..

Кроме того, ранее в этом месяце в Краснодарском крае РФ подросток открыл стрельбу в школе, в результате чего ранения получили пять учеников.

Мы также писали, что ранее в этом году девятиклассник попытался войти в школу в Красноярском крае с огнестрельным оружием, а когда у него это не вышло, открыл огонь по зданию и припаркованным неподалеку автомобилям. Школьник был задержан.

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