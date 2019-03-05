В России подросток открыл стрельбу в школе: есть раненные
Стрельба по ученикам в одной из школ Краснодарского края велась из пневматического пистолета
В России подросток открыл стрельбу в школе. Ранения получили пять учеников. Инцидент произошел в школе №10 станицы Ахтанизовская в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.
"Ученик 2004 года рождения в понедельник принес пневматический пистолет с собой, но во время занятий его не доставал. После уроков возле школы у него возник конфликт, предположительно, из-за денег, со сверстниками. Тогда парень достал пистолет и начал стрелять", – сообщили правоохранители.
По их словам, незначительные ранения получили пятеро учащихся. Сам стрелявший выбросил пистолет в канализацию.
Напомним, 17 октября 2018 года в Политехническом колледже, расположенном на улице Войкова в оккупированной Керчи, произошел взрыв. Также появилось видео с места происшествия.
Позже очевидцы рассказали о стрельбе в колледже перед взрывом. По их словам, к ерченский стрелок устроил взрыв после того, как у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.
Заметим, что ранее в школе в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь из огнестрельного оружия по окружающим. Парень выстрелил в голову учительнице информатики.
Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба в школе. Людей удалось эвакуировать из здания, нападавший был задержан.
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