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В Ровенской области во время застолья мужчина убил брата

Сегодня, 14:26

В убийстве мужчина признался самостоятельно

Фото: Pixabay
В Ровенской области во время застолья мужчина убил брата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Происшествия и криминал В убийстве мужчина признался самостоятельно

В Ровенской области мужчина во время застолья убил родного брата. Причину ссоры с родственником злоумышленник не помнит, сообщает Нацполиция.  

Сначала мужчина уверял полицейских, что не причастен к убийству, но потом сознался в содеянном. Правоохранители установили, что братья жили в доме вдвоем. Смерть мужчины наступила в результате сильных побоев головы. Также у погибшего были переломанные ребра, а на теле обнаружили около 30 ушибов.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне они с братом распивали алкоголь.

"Выпили больше, чем нужно, а что стало причиной конфликта – не помнит. Находясь во дворе, младший нанес руками и ногами телесные повреждения по всему телу брату, а после драки оба пошли в дом. Когда же утром 44-летний мужчина проснулся, обнаружил своего брата в постели без признаков жизни".

После этого он сразу сообщил родственнику, который и вызвал полицию.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания, – сообщил начальник следственного отдела Андрей Ермолаев. - Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодеrса ​​Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего). Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

За убийство злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в селе под Запорожьем полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве  отца . В полицию поступило сообщение о том, что в доме села Владимирское обнаружили труп мужчины со следами ножевых ранений.

Также в Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь. Мужчине инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

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Тег застолье, драка, убийства, ровенская область

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