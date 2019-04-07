В Ровенской области во время застолья мужчина убил брата
В убийстве мужчина признался самостоятельно
В Ровенской области мужчина во время застолья убил родного брата. Причину ссоры с родственником злоумышленник не помнит, сообщает Нацполиция.
Сначала мужчина уверял полицейских, что не причастен к убийству, но потом сознался в содеянном. Правоохранители установили, что братья жили в доме вдвоем. Смерть мужчины наступила в результате сильных побоев головы. Также у погибшего были переломанные ребра, а на теле обнаружили около 30 ушибов.
Мужчина рассказал полицейским, что накануне они с братом распивали алкоголь.
"Выпили больше, чем нужно, а что стало причиной конфликта – не помнит. Находясь во дворе, младший нанес руками и ногами телесные повреждения по всему телу брату, а после драки оба пошли в дом. Когда же утром 44-летний мужчина проснулся, обнаружил своего брата в постели без признаков жизни".
После этого он сразу сообщил родственнику, который и вызвал полицию.
"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания, – сообщил начальник следственного отдела Андрей Ермолаев. - Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодеrса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего). Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".
За убийство злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в селе под Запорожьем полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве отца . В полицию поступило сообщение о том, что в доме села Владимирское обнаружили труп мужчины со следами ножевых ранений.
Также в Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь. Мужчине инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
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