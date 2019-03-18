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В селе под Запорожьем во время застолья сын убил собственного отца

Сегодня, 12:39

Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась убийством

Фото: Информатор
В селе под Запорожьем во время застолья сын убил собственного отца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/605/29c/5c860529c789c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/605/29c/5c860529c789c.jpg Запорожье Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась убийством

В селе под Запорожьем полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 16 марта, около 23:40 в полицию поступило сообщение о том, что в доме села Владимирское обнаружили труп мужчины со следами ножевых ранений.

Позже выяснилось, что накануне 65-летний хозяин дома выпивал алкоголь вместе со своим 33-летним сыном, между ними возникла ссора, в ходе которой сын нанес отцу ножевое ранение, и пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемого оперативно задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о раскрытии жестокого убийства военного в Харьковской области. К нему оказались причастны подростки 15, 16 и 18 лет, а также 22-летняя девушка.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег убийство, Запорожье, алкоголь

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