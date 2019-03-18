В селе под Запорожьем во время застолья сын убил собственного отца
Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась убийством
В селе под Запорожьем полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 16 марта, около 23:40 в полицию поступило сообщение о том, что в доме села Владимирское обнаружили труп мужчины со следами ножевых ранений.
Позже выяснилось, что накануне 65-летний хозяин дома выпивал алкоголь вместе со своим 33-летним сыном, между ними возникла ссора, в ходе которой сын нанес отцу ножевое ранение, и пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Подозреваемого оперативно задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы сообщали о раскрытии жестокого убийства военного в Харьковской области. К нему оказались причастны подростки 15, 16 и 18 лет, а также 22-летняя девушка.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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