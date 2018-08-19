Водитель автобуса трижды менял маршрут: новые подробности ДТП с украинцами в Польше

Сегодня, 15:59

Автобус вез взрослых и детей из Львова на отдых в Вену

Фото: rmf24.pl
Фото: rmf24.pl

Автобус, который попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши, должен был ехать в Вену другой дорогой. Об этом сообщил порталу nowiny24.pl почетный консул Украины в Перемышле Александр Бачик.

"Автобус с туристами из Львова несколько раз пытался пересечь границу с Польшей в различных пунктах пропуска, но везде были очереди", – сообщил он.

Как заявил консул, по предварительной пока неподтвержденной информации, сначала водитель поехал в Корчева. Вернулся оттуда, потому что там была очередь и поехал в Шегини-Медика. Там тоже была очередь. Решил ехать в Кросценко, а дальше в Перемышль, чтобы выехать на автостраду.

Стоит отметить, что там и случилась трагедия поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Автобуса пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона.

Также в сети появились новые фото с места аварии автобуса. На кадрах видно, что автобус разбился всмятку после падения со склона.

Напомним, названа причина ДТП с украинцами в Польше. Эксперты сделали предварительные выводы после изучения места трагедии.
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