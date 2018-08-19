ДТП с автобусом украинцев в Польше: появились новые фото

На кадрах видно, что автобус разбился всмятку после падения со склона

В сети появились новые фото с места аварии автобуса в Подкарпатском воеводстве Польши, перевозившего 54 украинца.

В результате ДТП погибли три человека, остальных госпитализировали в медицинские учреждения в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных. Те, кто не нуждался в медпомощи, уже направились в Украину.

Как выяснилось, причиной ДТП стало двукратное превышение автобусом допустимой скорости на сложном участке. К таким выводам пришла прокуратура, сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на слова работницы прокуратуры Марты Петковски. Сведения были получены на основе предварительного заключения эксперта, который присутствовал на месте происшествия.

Водителю, который оказался украинцем и уже задержан, будет предъявлено обвинение в ДТП. Прокурор также обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на три месяца, отмечает издание.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался со склона.