Высший антикоррупционный суд наказал нардепа из ББП

Суд, который должен заниматься топ-коррупцией, рассмотрел дело о незаконной компенсации за жилье

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, который фигурирует в деле о незаконном получении компенсации за жилье. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Речь идет, по словам спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольги Постолюк, о нардепе VII созыва от БПП Руслане Сольваре.

Заседание суда состоялось 19 декабря.

Согласно решению следственного судьи, Сольвар должен будет внести залог в размере 370 тыс. гривен. Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Суд обязал подозреваемого сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро о смене места проживания или работы, удерживаться от общения со свидетелями по данному делу и сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые предоставляют право на выезд из Украины.

18 декабря НАБУ сообщило, что нардеп незаконно получил более 361 тыс. грн компенсации за аренду номера в отеле, проживая в собственной квартире.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 1025 о внесении изменений в законодательство относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), чтобы разгрузить работу судей. Этот суд занимается делами топ-коррупционеров.

Также мы писали о том, какие суммы тратят на одного нардепа. Народным избранникам нужны компенсации за аренду жилья, проезд в транспорте и телефонные разговоры по городской связи.

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