Убийство младенца в Белой Церкви: женщину, выбросившую из окна дочку, пока не собираются судить

Молодая мать хотела скрыть роды от семьи и выбросила ребенка с балкона

/ Фото: Pixabay

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Правоохранители сообщили новые подробности жуткого преступления в Белой Церкви Киевской области. 20-летней жительнице города, которая на днях выбросила из окна 7 этажа свою новорожденную дочь, объявили подозрение. Ей грозит пять лет ограничения свободы либо же такой тюремный срок. Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер прокуратуры столичного региона Марьяна Гайовская.

"Понимая, что у нее начинаются роды, вместо того, чтобы обратиться к медикам, женщина решила скрыть этот факт от родных. Она зашла в ванную комнату, родила там живую доношенную девочку. После этого вышла на балкон и выбросила девочку с седьмого этажа. От полученных травм девочка погибла", – сообщили нам в пресс-службе прокуратуры области.

По словам Марьяны Гайовской, меру пресечения женщине изберут, как только она будет выписана из больницы. Туда она была госпитализирована после большой кровопотери, которая случилась во время самостоятельных родов дома.

Напомним, по предварительной версии полиции, 20-летняя женщина выбросила свою новорожденную дочь из окна 7-го этажа из-за послеродовой депрессии. Открыто уголовное производство.

По данным Генеральной прокуратуры, за 9 месяцев нынешнего года в Украине правоохранители открыли 16 уголовных производств по фактам убийств новорожденных детей своими матерями. В семи случаях фигуранткам дел объявлены подозрения, в пяти случаях уже составлены обвинительные акты.

Один из последних случаев произошел на Волыни. Здесь женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробности – в сюжете:

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