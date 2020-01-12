25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налог

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За машину придется заплатить: Министерство экономики до 1 февраля подготовит список автомобилей, которые подпадают под ежегодный налог в 25 тысяч гривен. До середины года Фискальная служба разошлет украинцам платежки.

Кому и сколько придется заплатить за автомобиль, разбирался сайт "Сегодня".

Кому придется платить

Министерство экономики готовит список автомобилей, за которые надо будет заплатить 25 тысяч грн налога. Это транспортный налог на легковые авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, а среднерыночная стоимость составляет более 375 минимальных зарплат. На 1 января 2020 года – это 1,7 млн грн.

Есть одно "но". Среднерыночную стоимость определяет Министерство экономического развития и торговли. Ведомство в своих расчетах учитывает марку, модель, год выпуска машины, объем цилиндров двигателя, тип горючего. Даже если украинец купил автомобиль немного дешевле, но машина в списке – налог придется заплатить. Также сбор придется платить независимо от того, в каком состоянии автомобиль.

В прошлом году в список попало 350 авто. После того, как список обнародуют новый список машин, Фискальная служба до 1 июля разошлет владельцам таких машин платежки. Заплатить надо будет в течении 60 дней. Транспортный налог входит в состав налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты тех территорий, на которых зарегистрировано авто.

Машину могут конфисковать за неуплату налога

Не все элитные автомобили попадают в список Минэкономики. Например, в 2019 году в перечень не вошли Tesla Model X и Tesla Model 3. Если авто нет в списке, то можно не платить, говорится в разъяснении Фискальной службы:

"Изначально признаком отнесения транспортного средства к объекту налогообложения транспортным налогом является его присутствие в Перечне легковых автомобилей, подлежащих налогообложению. Если в Перечне нет транспортного средства, то такой автомобиль не является объектом налогообложения транспортным налогом в 2019 году".

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Вместе с тем, если налоговая имеет право в любой момент обратиться в Министерство экономики, чтобы в перечень добавили автомобиль, который подлежит обложению транспортным налогом.

Если платежка пришла, а автовладелец не заплатил в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – к штрафу добавляется 10%, после 90 дней – 20%. Более того, автомобиль или другое имущество могут конфисковать и продать, а из вырученной суммы забрать платеж – оставшееся вернут собственнику автомобиля.

Но может случиться и так, что машина будет в списке, однако налоговая забудет прислать платежку. В таком случае, собственник авто освобождается от ответственности. А вот в следующем году Фискальная служба имеет право выставить счет в двойном размере – за два года. Также налоговики могут начислить неуплаченную сумму в течении трех лет.

Когда можно заплатить меньше

Есть несколько случаев, когда транспортный налог будет меньше 25 тысяч гривен.

Если автомобиль куплен в середине года, то Фискальная служба начислит налог, начиная с месяца, когда налогоплательщик получил право собственности на машину. Ежегодный платеж в 25 тысяч делится на 12 месяцев, а затем умножается на количество оставшихся в году месяцев.

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/ Фото: Pixabay

Также и в случае, если авто перепродается другому человеку. Тогда налог делится пропорционально между бывшим собственником и новым владельцем с месяца купли-продажи авто. В таком случае, бывший собственник может обратиться в налоговую, чтобы его платежку исправили.

Если пятилетний возраст авто истекает на протяжении года, сумма налога тоже будет меньше – надо будет заплатить сумму с 1 января до начала месяца, когда возраст авто достигает пяти лет, говорится в Налоговом кодексе.

В случае кражи авто налог не платится со следующего месяца после того, как этот факт зарегистрировали правоохранительные органы.

Отметим, в 2019 году на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, причем 9200 из них – в декабре, а 8565 – в ноябре. Таким образом, рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о мужчине и женщине, которые обокрали супермаркет и сбежали на элитном авто. Подробности – в сюжете:

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