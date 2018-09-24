Audi хочет возродить роскошный бренд Horch

Компания Audi планирует возродить бренд Horch для топ-версии седана A8. Седаны с шильдиком возрожденного суббренда появятся в обновленном семействе Audi A8 через два-три года.

По информации Automotive News, от обычных седанов топ-версия Audi-Horch будет отличаться особо роскошной отделкой, оригинальным декором и колесными дисками. Такие автомобили смогут составить конкуренцию моделям Mercedes-Maybach S-класса, но колесную базу модели увеличивать не планируют. По предварительной информации, моторную гамму седанов составят только наиболее мощные моторы V8 и W12.

Немецкая марка Horch существовала с 1904 по 1942 год. Особо популярными автомобили бренда были в 1920-х и 1930-х годах. В 1932 году Horch, Audi, DKW и Wanderer создали концерн Auto Union AG, логотипом которого стали четыре кольца, украшающее все современные модели Audi. В 1940 году выпуск роскошных автомобилей значительно сократился, но после войны бренд Horch был воскрешен в Восточной Германии. В 1955-1958 годах на заводе компании в Цвиккау выпускали легковые автомобили Horch P240, но после того, как концерн Auto Union приобрела фирма Daimler-Benz, от использования исторического имени пришлось отказаться.

В той или иной степени возродить имя Horch компания Audi пыталась на протяжении двух последний десятилетий, но ни один из дизайнерских проектов так и не получил серийного продолжения. В то же время выделять Horch в отдельный полноценный бренд с собственными моделями в компании не собираются.

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