В Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер Audi

Новый Audi Q8 2019 совсем недавно поступил в производство, а его уже заметили в Украине. Судя по фото, кроссовер только-только привезли в Киев.

Audi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки. При длине в 4986 мм и колесной базе в 3000 мм он почти какой же, как Audi Q7, но при этом является пятиместным.

Именно на Audi Q8 2019 дебютирует новая фирменная решетка радиатора. К тому же, у него стремительный профиль с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек.

В салоне Ауди Q8 – сразу три дисплея. Один из них служит виртуальной приборкой, второй – отведен для мультимедиа, а третий – заменяет кнопки климата. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем. У Audi Q8 приличный багажник – 650 л.

На первых порах новый Audi Q8 будут оснащать только 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом. Бензиновый мотор развивает 340 л. с., а дизели – 231 и 286 л. с. Все они дополнены 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой. В Украину приехал более мощный дизельный вариант.

Купить Audi Q8 2019 можно будет по цене от 2 млн гривен, то есть перед нами – самый дорогой кроссовер Ауди.

Напомним, в Одессе засняли сверхмощный Corvette на иностранных номерах. Спорткар оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 650 л. с. и с огромным крутящим моментом в 880 Н·м.

Ранее в Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год. Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч.

Также мы писали, что в Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах.