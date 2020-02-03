Авто можно декларировать онлайн самостоятельно: подробности

Фото: "Сегодня"

В Украине появилась возможность задекларировать легковые авто онлайн. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины (Гостаможслужба).

Для того, чтобы подать декларацию, следует завести личный кабинет в специальном разделе на едином государственном информационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".

"Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, ввозимых или ввезенных ими на таможенную территорию Украины и которые подлежат выпуску в режим свободного использования", – отмечается на странице раздела.

При самостоятельном декларировании следует учесть несколько обстоятельств.

Условием пропуска в Украину автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в других странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться таможенное оформление. Как правило, оформляют по месту жительства, хотя это условие обязательным не является.

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Перед подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.

В разделе доступен список депозитных счетов таможен для физических лиц.

После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предварительной декларации и подать дополнительную таможенную декларацию.

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При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.

Все это можно сделать через личный кабинет на портале.

"Декларации обрабатываются работниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, то может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому в случае, если она не появится до конца суток в разделе "Мои декларации", ее необходимо будет переподать на следующий день", – указали на важный нюанс в Гостаможслужбе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза и составил 408,1 тыс. авто.

А правительство разработало и запустило мобильное приложение "Дія", которое даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

После запуска в тестовом режиме электронных водительских прав Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске новой бесплатной услуги "Управление надлежащим пользователем" в электронном кабинете водителя. Услуга дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется авто, однако не является его владельцем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что делать с брошенными авто во дворах украинских городов:

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