Украинские водители смогут заплатить штраф через смартфон

Подросток спасся с помощью Siri Фото: freestocks / Unsplash

В Украине водители смогут не только оформить онлайн страховой полис, но и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон. Такую возможность предусмотрят разработчики мобильного приложения "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса государственных услуг.

"К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн. Водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их", – заявили там.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія", запуск которого анонсировали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тысяч украинцев, однако участие в первой волне смогут принять только 20 тысяч человек.

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Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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