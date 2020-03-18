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Очень большие успехи: Трамп об американской вакцине от коронавируса

18 марта, 20:16

Станислав Кожемякин

Президент гордится скоростью, с которой ученые в США создали лекарство

Американский президент Дональд Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки учеными его страны антикоронавирусной вакцины.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме 18 марта, отметив, что США в кратчайшие сроки приступили к тестированию средства от COVID-19.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", – сказал Трамп.

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Он отметил, что на восточное и западное побережье США будут отправлено по кораблю ВМС, на которых можно будет разместить больных – одно судно разместят около Нью-Йорка, а месторасположение второго пока что обсуждается.

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Кроме этого, в каждом регионе США был задействован персонал Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях .

По последней информации американского Центра Хопкинса, коронавирусом в США заразились больше 7 тыс. человек, из которых 117 скончались. Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.

Напомним, что на днях гонконгские медики также приступили к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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медицина США эпидемия вакцина здравоохранение коронавирус Дональд Трамп

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