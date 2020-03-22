США стали третьей страной по количеству заболевших коронавирусом

За Соединенными Штатами следуют Испания, Германия и Иран

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составляет 304,5 тыс. случаев заболевания. Зафиксировано почти 13 тыс. смертельных исходов, выздоровели 91,6 тыс. человек.

Такие данные приводит в субботу Университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников.

Между тем, Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.

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На 03:13 (по Киеву) воскресенья, 22 марта в Китае, по данным университета, был зафиксирован 81321 случай инфицирования. При этом 3260 человек умерли, 71862 вылечились. В Италии заболели 53578 человек, умерли 4825, выздоровели 6072 человек. В США было выявлено 25493 случая заболевания, зафиксировано 307 летальных исходов, 171 инфицированный выздоровел.

За Соединенными Штатами следуют такие страны, как Испания (25,3 тыс. случаев заболевания), Германия (22,2 тыс. случаев) и Иран (20,6 тыс. случаев).

Напомним, что по состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Как сообщалось, 21 марта подтвердили 7 новых случаев коронавируса в Киеве.Общее число зараженных в столице возросло до 10.

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