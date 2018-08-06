Британец на Lamborghini получил за пару часов 33 штрафа на миллион гривен

Двадцатипятилетний турист из Великобритании арендовал в Дубае Lamborghini Huracan и за четыре часа 33 раза нарушил скоростной режим. При этом в отдельных случаях камеры фиксировали нарушения с периодичностью раз в минуту. По данным полиции, водитель разгонялся до 240 километров в час. Об этом сообщает издание The National.

По словам представителя прокатной фирмы Saeed Ali Rent, они начали получать уведомления о штрафах на следующий день после сдачи суперкара в аренду. Общая сумма нарушений составила 175 тысяч дирхамов (около 1 мнл 290 тыс. грн. – Ред.). Стоимость двухдневной аренды "Уракана" обошлась туристу в шесть тысяч дирхамов (около 44 тыс. грн. – Ред.).

Прокатная фирма решила оставить Lamborghini британцу до урегулирования вопроса с оплатой штрафов. Это сделано при причине того, что нарушения выписываются на имя компании, которой в случае возврата машины придется самой их оплачивать.

Напомним, раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini.

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