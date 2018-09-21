Cadillac откажется от дизельных моторов.

Инженеры Cadillac работают над дизелями с конструкцией в 4 и 6 цилиндров

Cadillac решил постепенно отказываться от дизельных моторов. Не исключено, что на политику производителя во многом повлиял масштабный скандал с Volkswagen в 2015 году.

Напомним, что тогда компанию обвинили в установке на автомобилях программного обеспечения, которое занижало данные по выбросам от дизельных моторов.

В Европе спрос на автомобили с подобным типом агрегатов продолжает снижаться. Все большее число покупателей отдает предпочтение бензиновым установкам, электродвигателям или гибридным вариантам.

В то же время, инженеры Cadillac работают над дизелями с конструкцией в 4 и 6 цилиндров. Эти двигатели могут быть установлены на автомобилях, которые компания планирует привезти на рынок Европы. Ведь ниша по автомобилям с таким типом моторов еще достаточно свободна. Поэтому у Cadillac есть неплохие шансы занять на нем прочно свое место.

Как сообщалось, в Лондоне запретят машины с двигателями внутреннего сгорания. Мэрия Лондона предпринимает все более решительные шаги в борьбе за благоприятную экологическую обстановку в городе.

Ранее в Швейцарии запретили дизельные Mercedes и Porsche. Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

Как сообщалось, прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей, что является нарушением законодательства и в свое время привело к скандалу и масштабному расследованию, названному "дизельгейт".

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