Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019 его цена упала на 46%

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg 2019-03-12T07:38:00+02:00 Авто Всю зиму сжиженный газ дешевел - с октября 2018 года по февраль 2019 его цена упала на 46%

Автогаз в Украине дорожает. Это цикличный процесс – к лету растут спрос и цена на ресурс, а зимой они падает до минимума. За последние две недели автогаз набрал в цене 30 копеек, а через две-три недели он может прибавить еще гривню, уверены эксперты. Однако ресурс вряд ли превысит отметку в половину от стоимости 95-го бензина.

Как формируются цены на автогаз и почему на горючее не бывает стабильных цен, разбирался сайт "Сегодня".

Автогаз дорожает впервые с октября прошлого года

Сжиженный газ пользуется спросом, пока его цена не превышает 50-55% от стоимости А-95. А сегодня его цена составляет 38% от стоимости бензина, отмечает эксперт энергорынка Леонид Косьянчук.

"В ближайшие две-три недели подорожание литра сжиженного газа на гривню не будет удивлением ни для потребителей, ни для операторов. И тогда мы дойдем до показателя в районе 40-42% от стоимости А-95. Сжиженный газ по-прежнему остается востребованным для потребителя, а для оператора рынка это продукт с минимальным маржинальным доходом. На сегодня маржа составляет 18 коп. на литре", – рассказывает эксперт.

Всю зиму автогаз дешевел. С октября 2018 года по февраль 2019 цена сжиженного газа упала на 46%. В октябре оптовые цены составляли 29 тысяч гривен за тонну, а феврале 15 тысяч за тонну.

"Это средние цены, некоторые предлагали по 13 тыс. за тонну. Соответственно подешевел сжиженный газ и в рознице – до 21 февраля был минимум 10,39 грн/л. Как раз в этот период наложились два фактора – сезонность, когда спрос зимой сокращается, и излишек ресурса, который образовался еще в конце прошлого года, когда все думали, что цены пойдут вверх, а не вниз", – отмечает директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Прошлогодний излишек автогаза исчерпался только в начале марта. Но, в отличие от бензина, источника сжиженного газа не так много. В основном, в Украину попадает автогаз из России, Беларуси, Казахстана, небольшой объем производится внутри страны.

"Когда кто-то хочет купить больше ресурса и создается ажиотажный спрос – в оптовом сегменте рынка сразу растут цены. Только за две недели они выросли на 22%. Это впервые с октября прошлого года. Ресурс закупила уже большая часть трейдеров, и подорожание в опте отображается на стеллах. Рост цен не такой уж большой – 3-4% от начала подорожания, которое началось 22 февраля. Я не думаю, что подорожание будет существенным. Рынок насытился и все будет определяться спросом", – добавляет Рябцев.

Сжиженный газ зимой всегда дешевле, чем летом

Рынок сжиженного автогаза существенно отличается от рынков других нефтепродуктов. Отличия заключаются в двух основных факторах. Первое – рынок конкуренции. Так, на рынке дизтоплива конкуренция очень высокая, причем компании конкурируют не за счет цен, а с помощью программ лояльности, по которым дают скидку. На рынке сжиженного газа из-за ограниченного количества поставщиков ресурса конкуренция не так высока.

"30% автогаза - это – внутреннее производство и 70% – импорт из РФ, Беларуси и Казахстана. РФ и Беларусь занимают по 40% и Казахстан – 20%. Плюс, этот рынок характеризуется "серым" сегментом подзаборных автозаправочных станций, с которыми боролись в Киеве, но они начали возникать за пределами города", – поясняет Рябцев.



Фото: А. Яремчук

Второй фактор – сезонность. Если сравнить цены на бензин летом и зимой, то они почти не отличаются при равных условиях. На сжиженный газ спрос зимой ниже, чем летом, и двигатель на газе в мороз завести на так легко. Поэтому сжиженный газ зимой всегда дешевле, чем летом.

"Соотношение между стоимостью сжиженного газа и бензином зимой составляет около 35-40%, тогда как летом – 45-50-55%. Учитывая невысокий уровень конкуренции, "серые" заправки, низкий контроль за рынком, стимулов для поддержки стабильных цен нет. Если стимулов нет, то участники рынка устанавливают цены в зависимости от спроса. Рост, который наблюдается сейчас, не вызван ни стоимостью нефти, ни ценой нефтепродуктов на границе, ни курсом гривни", – говорит Рябцев.

"Государство самоустранилось от рынка нефтепродуктов и сжиженного газа"

Государство по отношению к рынку горючего выполняет только фискальную функцию. Никакого контроля и регулирования отрасли фактически нет, считает эксперт по энергетике Валентин Землянский.

"Государство самоустранилось от рынка нефтепродуктов и сжиженного газа. Оно выполняет только фискальную функцию – как источник наполнения бюджета. Тогда как доля "теневого" рынка по разным регионам составляет 25-50%. Государство не выполняет свою контролирующую функцию с точки зрения защиты потребителя, защиты конкуренции на рынке и наполнения бюджета", – говорит аналитик.

Государство может стабилизировать цены на бензин и автогаз. Для этого не нужен жесткий контроль за каждой заправкой – цены можно стабилизовать путем регулирования ставок акциза или таможенных платежей. Таким образом можно сохранить уровень потребления, социально-экономическую ситуацию.

Леонид Косьянчук уверен, что государство не должно регулировать рынок в ручном режиме, но соглашается, что оно действительно "самоустранилось". Предупредить скачки цен мог бы стабилизационный фонд топлива. Если его создать, то государство смогло влиять на цены на рынке, когда они растут, путем вливания на рынок большего объема горючего, и наоборот, когда ресурса много на рынке – скупать его.

"Регулирование может быть по принципу Национального банка. Как НБУ регулирует курс – путем валютных интервенций. Так почему нельзя регулировать цены на рынке путем ресурсной интервенции? Эту идею мы предлагали еще в 2006-2007 году, тогда обсуждали вопрос создания стабилизационного фонда. Если бы государство имело стабилизационный фонд, в пиковые периоды можно было бы проводить топливную интервенцию", – отмечает Косьянчук.

Отметим, недавно мы рассказывали о том, какими будут цены на бензин перед выборами.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.