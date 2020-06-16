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Цены на бензин могут резко подскочить: эксперты предупреждают о нарастающем ажиотаже

16 июня, 12:56

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

Оптовые цены на топливо уже выросли из-за нервозной ситуации на рынке и пошлин на импортное топливо

В Украине дорожает автомобильное топливо – почти повсеместно пошли вверх цены на бензин и дизель, а сжиженный газ становится все дороже уже месяц. При этом эксперты предупреждают, что АЗС могут снова увеличить расценки на стелах.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал о более глубоких проблемах, которые могут спровоцировать взрывообразный рост цен на рынке уже в ближайшее время.

"Можно было бы прогнозировать, что на наступившей неделе значительное повышение цен на бензин и дизель будет маловероятным, если бы не нервозность, которую вносит неопределенная ситуация с введением высоких пошлин против импортного дизтоплива и сжиженного газа" – отметил Сергей Куюн.

Он напомнил, что украинские производители топлива инициировали очередное рассмотрение вопроса введения пошлины в Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономики.

"Если повышение пошлин утвердят – это чревато потерей 30% рынка дизеля из-за прекращения российских поставок. Причем в разгар уборочной кампании. <...> Ситуация взрывоопасная. Уже сейчас виден ажиотаж с оптовыми закупками, что дополнительно повышает цены в опте, а что будет с ценами в рознице, если пошлины введут, – трудно даже прогнозировать. Но точно можно сказать: закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании", – заявил эксперт.

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Подробнее о том, что происходит на рынке топлива в Украине и прогноз о том, что будет с ценами на бензин, читайте в материале: На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация

И хотя цены на топливо растут, меньше автомобилей на дорогах не становится. Дабы уменьшить пробки в мегаполисах, официальные такси приравняли к общественному транспорту, разрешив им ездить по выделенным полосам. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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