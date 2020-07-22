Дешевая растаможка, обязательный техосмотр и роскошь среднего класса: на авторынке грядет революция

Акциз предлагают отменить сначала на "евробляхи", а затем на все авто. Но некоторых автовладельцев обяжут платить 28 тыс. грн ежегодно

Акциз на новые и б/у автомобили хотят отменить, а планку экологического стандарта снизить до Евро-2. Это значит, что в Украину можно будет ввозить машины от 1995 года выпуска. Соответствующие инициативы содержатся в пакете законопроектов №3704, 3705 и 3706. Вместе со снижением акциза парламентарии предлагают вернуть обязательный техосмотр.

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Сейчас при растаможивании автомобиля надо заплатить три основных сбора в бюджет: ввозную пошлину (10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%), акциз и НДС (20% от стоимости автомобиля с акцизным сбором и ввозной пошлиной).

Акциз рассчитывается по формуле: ставка = ставка базовая × коэффициент двигателя × возраст двигателя.Базовая ставка – налог в евро за одну машину. Если у автомобиля двигатель объемом до 3000 куб. см, ставка будет 50 евро. Более – 100 евро. Дизельные машины обойдутся дороже. Ставка для авто с двигателем объемом до 3500 куб. см – 75 евро, более – 150 евро. Коэффициент двигателя – объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2. Коэффициент возраста– число лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Например, 15-летний Mercedes-Benz C-Class W203 в Польше стоит 4600 евро. Объем двигателя 1796 куб. см, топливо – бензин. Ввозная пошлина на него составит: 4600 × 5% = 230 евро. Акциз: 50 × 1,796 × 15 = 1374 евро. НДС – 1240 евро. В итоге растаможка со всеми сборами и налогами обходится в 2844 евро – это больше половины стоимости машины. Если убрать акциз, то стоимость растаможки упадет до 1196 евро.

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Отмена акциза и обязательное ТО

Сначала акцизный сбор предлагают убрать для владельцев "евроблях", ввезенных до 1 мая 2020 года. Если авто находится в стране с нарушением таможенного законодательства, владелец сможет не платить штраф, а оплатить добровольный взнос 8500 грн в бюджет и растаможить машину без акцизного сбора. При этом разрешается ввоз авто, которые отвечают как минимум экологическому стандарту Евро-2. Но после украинской регистрации "евробляха" должна пройти обязательный техосмотр в течение трех месяцев. Затем ТО нужно проходить каждые два года.

На 1 мая на территории Украины находилось 750 тыс. авто в режиме временного ввоза или транзита. При этом большинство из них – 500 тыс. автомобилей – пребывало с нарушением закона. С отменой акциза доходы в бюджет вырастут более чем на 17 млрд грн, прогнозируют авторы законопроекта.

С 1 января 2021 года акциз планируют отменить на ввоз всего транспорта. Техобслуживание при этом станет обязательным, если авто произведено до 2005 года (не отвечает экостандарту Евро-4).

Отмена акциза – решение, за которое боролись автоорганизациии, говорит Михаил Катрук, сооснователь ОО "Доступное авто". Но отсутствие инфраструктуры техобслуживания станет проблемой, прогнозирует эксперт.

"Мы можем вернуться во времена, когда в реальности ТО проходили единицы, а остальные платили и выезжали на дорогу. Возвращать старую систему нельзя, надо изучить успешный опыт, например, Польши. Вопрос обязательного техобслуживания требует не одного закона, который делает его обязательным, а комплексных мер, которых я не вижу в проектах", – говорит Катрук.

Вместо акциза транспортный налог?

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Законопроекты №3704, 3705 и 3706 не только отменяют акцизы. Если их примут, то транспортный налог перестанет быть сбором на элитные автомобили. Сейчас этим налогом облагаются новые авто стоимостью более 1,8 млн грн (375 мин. зарплат), или 57,5 тыс. евро. Размер налога – 25 тысяч гривен в год на протяжении пяти лет от года производства авто.

Законопроекты предусматривают снижение этой планки. Кроме легковых автомобилей транспортным налогом хотят облагать мотоциклы, суда и лодки стоимостью от 944 тыс. грн (200 мин. зарплат), или 30,6 тыс. евро. Сам налог составит 28,3 тыс. грн (шесть мин. зарплат) и будет взиматься на протяжении восьми лет. При этом не будут облагаться машины скорой помощи и авто на балансе государства или местных органов власти.

"Настораживает, что в законопроекты внесены пункты, которые не относятся к растаможке. По сути, в два раза уменьшается порог стоимости, при которой применяется транспортный налог на роскошь. Покупая элитный автомобиль, человек понимает, что на протяжении пяти лет он будет платить примерно 1000 долл. в год. Теперь потолок снижается почти в два раза – до 31 тыс. долларов. Под этот налог подпадает очень большой сегмент далеко не премиальных автомобилей. Автоматически надо платить налог на протяжении восьми лет, если автомобиль дороже 31 тыс. долларов. Тот, кто может купить авто за 100 тыс. долл., скорее всего, может платить по 1000 долларов в бюджет восемь лет. Но если я покупаю авто за 35 тыс. долларов, то дополнительные налоги по 1000 долл. – это все-таки очень много", – говорит Михаил Катрук.

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Если планку транспортного налога снизят, то новые авто никто не захочет покупать, уверен Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

"Другие страны заинтересованы, чтобы люди ездили на хороших, безопасных автомобилях. Во всем мире налогом облагаются старые автомобили. А у нас получается, что государство, наоборот, повышает налог для новых авто и стимулирует покупку старых авто с высоким уровнем выхлопов. Например, если я покупаю авто за 31 тыс. долл., то я плачу все налоги, и с меня хотят еще восемь лет брать по 28 тыс. грн. Это нонсенс", – считает эксперт.

Для кого отменят НДС

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Помимо акциза и транспортного налога, депутаты решили затронуть НДС. Для некоторых категорий населения его предлагают отменить.

Без уплаты НДС ввезти автомобиль смогут участники боевых действий, люди с инвалидностью и чернобыльцы. Однако льгота не касается авто, общие платежи с которых в сумме составят 47 мин. зарплат (203 тыс. грн) или если авто ввозится из России. Эта льгота действует только на ввоз одного автомобиля.

/ Фото: Pixabay

"Льготы в таком виде – это пережитки. Нам давно пора применять модель, используемую в европейских странах. Если государство хочет предоставить помощь определенным слоям населения, то лучше выдать в денежной форме, а они сами разберутся, как им поступать. В Украине уже был период, когда разрешался ввоз авто для определенных категорий людей без уплаты налогов. Это превратилось в ужасные схемы, когда на инвалидов и другие категории людей ввозились "мерседесы", "роллс-ройсы", которыми пользовались совсем другие люди. Проанализировав все проекты, я не увидел предохранителей, чтобы эти схемы не появились опять", – отмечает Михаил Катрук.

Также в законопроекте прописали беспроцентную рассрочку на три года на уплату НДС для ввоза грузовиков.

"Звучит неплохо и по факту является стимуляцией коммерческого сегмента, который пострадал из-за коронавируса. Почему рассрочка предоставляется только для импортных фур – непонятно. Почему она не применяется на весь коммерческий транспорт? Получается, что большие перевозчики получают определенные преференции, а средний бизнес никаких льгот не получает", – добавляет Катрук.

Напомним, при этом в Украине продолжает расти популярность автомобилей с электродвигателем. В мае-2020 отечественный рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

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