Дорогая растаможка: как не заплатить за авто из Европы лишнее

За машину украинцам теперь придется заплатить больше. Хотя депутаты снизили акциз и ввели скидку на растаможку авто, на таможне надо отсчитать половину стоимости машины в бюджет. Если купил автомобиль за 3000 евро, таможенники могут решить, что она на самом деле стоит дороже. Например, 4500 евро. С этой суммы и будут рассчитываться налоги.

Все дело в каталоге Шваке (Schwacke), говорят в Фискальной службе. Таможня обзавелась электронными каталогами как раз накануне вступления в силу сниженных акцизов. Это каталог – самый крупный сборник, где указаны средние цены на подержанные авто в Европе. Однако импортеры считают, что таможенники берут цифры с потолка.

Как теперь оценивают автомобиль на таможне и за что надо заплатить налоги, разобрался сайт "Сегодня".

На таможне не верят

На таможенных постах неспокойно, но не только из-за евробляхеров. Недавно на пункте "Скнылив" произошел инцидент – автоимпортеры отказались растаможивать свои машины. Таможенники не поверили цифрам в документах на авто и выставили свои. Они открыли каталог Шваке и увидели, что цена таких машин должна быть выше. Именно по цене из каталога и потребовали заплатить налоги. Автоимпортеры засомневались, что цены взяты не с потолка, но поделать ничего не смогли – после возмущений пришлось заплатить.

"Сейчас при определении таможенной стоимости автомобиля нарушается Таможенный кодекс и это формирование цены происходит полностью незаконно. Даже относительно того же Шваке. Людям делают колоссальные начисления просто "от фонаря", просто потому, что кто-то так себе решил и захотел наполнять бюджет, грабя людей. Нигде и никто не оценивает автомобиль с пробегом 250 тыс. км, с фактическими повреждениями, по цене как автомобиль с нормативным пробегом в 50 тыс. км из какого-то автосалона", – уверен автоимпортер Виталий Скрыпка.

При растаможке автомобиля надо заплатить три основных сбора в бюджет.

Ввозная таможенная пошлина. Она составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. Акцизный сбор. Его ставка зависит от типа и объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста. НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Например, импортер ввозит поддержанный Opel Astra 2012 года с дизельным двигателем объемом 1,7 л. Стоит он в Польше 5990 евро. Плюс, за него надо заплатить 2180 евро налогов. Если на таможне скажут, что на самом деле машина должна стоить 7000 евро, то на таможне придется оставить на 300 евро больше. Чем больше стоит автомобиль, тем выше будут налоги.

Каталогом по недобросовестным

Сверка цен с каталогом нужна, чтобы бороться с недобросовестными импортерами, говорят в Фискальной службе. А его использование предусмотрено по методике оценки авто еще с 2003 года.

"При определении цены для уплаты таможенных платежей берутся во внимание документы розничной торговли, в данном случае, договоры покупки-продажи. Вы вправе доказывать стоимость авто. Но в то же время, если у работников возникают сомнения относительно заниженной фактурной стоимости, тогда они определяют цену на основании цен на такие же или идентичные товары. Для этого используют каталог", – пояснили в Фискальной службе.

Цену можно оспорить. Информация в каталоге усредненная по всем предложениям на авторынке Европы, с учетом состояния, пробега, года выпуска, количества владельцев, и тому подобное. А значит – неточная.

"Для обжалования стоимости автомобиля надо иметь оригиналы документов, которые подтверждают факт покупки машины или факт уплаты реальных средств за авто. Можно написать жалобу в Государственную таможенную службу. А дальше с этой жалобой идти в Административный суд. Выиграть дело вполне реально", – считает Дина Дрыжакова, адвокат и директор юридической компании "Прима Лидер Групп".

Машина может иметь поломки, но по каталогу она проходит как исправная.

"Если работники таможни, считают, что цена занижена, они дают карту отказа. Далее вы можете оспаривать решение через таможенный орган или через суд. Чтобы оспорить, надо написать заявление, приложить документы, которые подтверждают стоимость товара. Износ и повреждения рассматриваются в каждом отдельном случае. Для этого надо видеть документы и состояние автомобиля", – говорят в ГФС.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему число подержанных авто, ввезенных в Украину, в будущем будет только расти.