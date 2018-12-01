Два монитора и журнальный столик: BMW показала электрокроссовер iNext в стиле хай-тек

В этом электромобиле смешался непривычный как для BMW дизайн, новые технологии и полноценный автопилот

BMW привезла на автошоу в Лос-Анджелес концепт своего электрокара iNext. Этот электрокар является частью концепции BMW Vision, которой гигант немецкого автопрома хочет показать свое видение развития компании на ближайшие 100 лет.

Именно на примере iNext немцы решили показать достижения в работе всех своих отделов. В этом электромобиле смешался непривычный как для BMW дизайн, новые технологии и полноценный автопилот. Этот кроссовер в компании назвали электрическим флагманом марки.

В данном случае конструкторы и инженеры делали больший упор не на техническую часть автомобиля, а на его взаимодействие с людьми.

Внутренний дизайн машины очень непривычный, выполненный в стиле хай-тек и чем-то отдаленно напоминает комнату в квартире. К примеру, вместо подлокотника в машине установлена поверхность, которая напоминает собой журнальный столик. При этом, несмотря на то, что электрокар позиционируется, как беспилотник, руль и педали в машине оставили. В то же время на приборной панели остались только два больших монитора.

Напомним, Audi показала первые официальные фотографии электрокара e-tron GT. До 80% емкости батарея электрокара будет заряжаться за 12 минут.

Также мы писали, что Pininfarina опубликовала первые фото электрического гиперкара PF0 за два миллиона долларов. В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро.

Тем временем Tesla нарастила объемы производства Model 3 до запланированной тысячи авто в день. Теперь сотрудникам Tesla необходимо сохранить данные объемы производства.