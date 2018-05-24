Эксперт объяснил, что изменят новые правила ввоза авто в Украину

Сегодня, 13:00

Подписанный президентом закон уже вступил в силу

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Законодательные изменения, которые изменяют порядок регистрации импортных автомобилей в Украине, вступили в силу. Однако на практике все останется прежним, пояснил председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Очень хорошо, что ВР (Верховная Рада – Ред.) ликвидирует несуразности в законах и приводит их к реалиям. Но и сенсации тут нет. Перефразируя классика, можно сказать: "Глупость, несуразность и жестокость некоторых законов компенсируется их полным невыполнением!".. Что меняется для автомобилистов? Ничего! Теперь при ввозе авто, ранее выписанное в законе требование предоставить сертификат соответствия авто еще до въезда в Украину на таможне отменяется. На самом деле, сама сертификация не отменяется, но ликвидируется нонсенс и глупость, существовавшая ранее в законе: когда на авто, которое еще не заехало в Украину, нужно было получить документ, который выдается украинским органом сертификации лишь на территории Украины и при наличии автомобиля. ... Как можно было выполнять эту бредовую норму закона? Поэтому ее никто не выполнял", – написал Назаренко на своей странице в Facebook.

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Назаренко отметил, что до принятия закона существовало письмо экс-главы ГФС Романа Насирова о том, что проверять наличие сертификата при ввозе авто не нужно, и таможня выполняла это распоряжение, а не норму закона.

"Теперь же по новому закону абсолютно легально можно будет ввезти авто без предоставления сертификата на границе, а получить его уже перед таможенным оформлением, то есть уже непосредственно перед растаможкой", – подчеркнул Назаренко.

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза.

Рассчитайте стоимость растаможки автомобиля в 2018 году с помощью онлайн-калькулятора таможенных платежей "Сегодня":

Стоимость растаможки авто:
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Этот калькулятор позволяет рассчитать только таможенные платежи, без учета стоимости экспертиз и первой регистрации автомобиля.

Как сообщалось, в Раде также планируют упростить ввоз ретро-автомобилей в Украину. В парламенте появилось сразу три варианта законопроектов о коллекционных машинах.
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Источник:

"Сегодня"

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