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Украинские предприятия пересаживаются на электрокары

Сегодня, 18:56

11 новых электрокаров будут обслуживать абонентов ДТЭК Киевские электросети

Украинские предприятия пересаживаются на электрокары Авто 11 новых электрокаров будут обслуживать абонентов ДТЭК Киевские электросети

В обслуживании ДТЭК Киевские электросети появились 11 новых электрокаров вместо старых УАЗиков.

Количество таких машин на дорогах Украины превысило 12 тысяч. Обновлять старые автопарки на экологически безопасные машины начали и украинские предприятия.

Гендиректор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко отметил, что электромобили не нужно прогревать зимой.

"Это отразится на оперативности работы наших оперативных бригад, бригад по замене счетчиков", – подчеркнул он.

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В свою очередь генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх заявил о необходимости двигаться к энергонезависимости.

"Нам очень важно, чтобы новые технологии приходили в жизнь наших компаний, в жизнь наших клиентов и чтобы мы вместе двигались к энергонезависимости", – добавил он.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада продлила до 2022 года срок освобождения электромобилей от налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе на территорию Украины.

По прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" сообщила, что первичную регистрацию в январе 2019 года прошел 441 электромобиль, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос на эти авто вырос в 2,4 раза.

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Тег автомобили, электрокары, электроавтомобили, ДТЭК Киевские Электросети

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