"Евробляхеров" в Украине начали штрафовать: водители возмущены

Фото: Иван Орищенко

22 августа в Украине вступили в силу штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. Несмотря на анонсированную в Кабинете министров и Офисе президента отсрочку штрафов еще на три месяца, автовладельцев на еврономерах начали штрафовать. Об этом в комменатрии сайту "Сегодня" рассказал председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

"Вчера были первые прецеденты. Сотни людей останавливали. Это человеческий фактор – полицейские пробуют найти способ заработать <…> Было зафиксировано на видеокамеру одно подписание протокола. Этого человека будем притягивать к ответственности… Сегодня утром были сообщения, что на Харьковском массиве в районе станции метро Харьковская были несколько экипажей, которые останавливали подряд все автомобили. Но когда мы выехали, их уже не было, или это была фейковая информация", - рассказал он.

По его словам, представители общественной организации не получили подтверждение о том, что полицейские получили приказ штрафовать.

"Мы поехали к начальнику Дарницкого района, спросили была ли устное или письменное указание относительно применение закона, он сообщил, что такого указания нет – могу констатировать, что полицейские не получали приказы", – сказал он.

Ярошевич считает, что правохранители не имеют права штрафовать евробляхеров.

"Это незаконно, поскольку постановление или приказ об общественной работе между новосформированной государственной организацией – таможней Украины и Нацполицией Украины должен быть совместный приказ, завизирован Минюстом, только после этого обретет законную силу", – убеждены в "АвтоЕвроСиле.

При этом Государственная фискальная служба (ГФС) ранее отмечала, что штрафы для "евробляхеров" являются законными, пока не принят закон, который отсрочит их введение. Сейчас продолжается процесс отделения таможенной службы от ГФС. Ожидается, что как отдельное ведомство таможня полноценно заработает не раньше осени.

Новости "Сегодня" писали, что после окончания периода, когда авто можно было растаможить со скидкой, водителям дали время на растаможивание таких машин до 24 мая, а потом продлили еще на три месяца.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с 23 февраля, когда закончился льготный период применения пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, по 18 августа было оформлено 107,6 тыс. таких машин.

Подробнее о ситуации с автомобилями на еврономерах читайте на сайте "Сегодня" – 24 августа "евробляхи" станут вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилями

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