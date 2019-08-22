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Стало известно, сколько "евроблях" растаможили за полгода

22 августа, 18:02

ГФС подвела итоги растаможивания авто на еврономерах после окончания льготного периода

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) с 23 февраля, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, по 18 августа оформили 107,6 тыс. таких машин.

Об этом информирует пресс-служба ГФС, ранее сообщившая о вступлении в силу новых штрафов за нарушения при перемещении "евроблях".

По данным ведомства, за эти авто в бюджет уплачено почти 7,7 млрд грн таможенных платежей.

"Из этого количества почти 3,9 тыс. – это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено 339 млн грн", – отметили в ГФС.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

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Фото: "Сегодня"

21 августа состоялось совещание с представителями Кабмина и Офиса президента, по итогам которого замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что введение штрафов для "евробляхеров" решили отложить на три месяца. Он также сообщил алгоритм действий: отсрочка штрафов, потом – новый закон, после чего – "никаких поблажек".

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка отметил, что президент Владимир Зеленский повторно внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на первом заседании Верховной Рады.

При этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что полиция с 22 августа может применять штрафы для "евробляхеров".

По новым правилам, в случае превышения срока доставки автомобилей личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто владельца ждет штраф в 170 тыс. грн или конфискация машины.

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Источник: Сегодня

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