Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Fiat Chrysler неожиданно отказался от слияния с Renault

6 июня, 11:55

А автомобильном концерне рассказали о причине такого решения

Фото: Pixabay

Автомобильный Концерн Fiat Chrysler неожиданно сообщил, что отзывает свое предложение о частичном слиянии с Renault. Об этом со ссылкой на официальное заявлении компании сообщает Deutsche Welle.

"Это заявление (об отзыве. – Ред.) было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault – Nissan Карлоса Гона. Стало ясно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для подобного слияния", – сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне.

В концерне отмечают, что предложение о слиянии принесло бы выгоду обеим сторонам.

Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.


(c) 2019 Thomson Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег слияние, отказ, сделка, Renault, Fiat

Вы сейчас просматриваете новость " Fiat Chrysler неожиданно отказался от слияния с Renault". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fiat, Toyota и Nissan неожиданно увеличили продажи авто

4 июня, 12:21

Дела у Honda оказались не такими хорошими, как у конкурентов

Адвокаты Карлоса Гона рассчитывают на показания его жены

11 апреля, 13:12

Кэрол Гон спешно улетела из Японии после ареста супруга

Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния

18 марта, 01:26

В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы

Скандальный экс-глава Nissan заплатит 9 млн долларов за освобождение

5 марта, 10:34

Суд с третьей попытки разрешил Карлосу Гону выйти из-под стражи

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Постановлениям об отмене закона об украинизации не дали пройти

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Почему треснуло стекло нового моста в Киеве. Две версии

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь