Fiat Chrysler неожиданно отказался от слияния с Renault

А автомобильном концерне рассказали о причине такого решения

Фото: Pixabay

Автомобильный Концерн Fiat Chrysler неожиданно сообщил, что отзывает свое предложение о частичном слиянии с Renault. Об этом со ссылкой на официальное заявлении компании сообщает Deutsche Welle.

"Это заявление (об отзыве. – Ред.) было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault – Nissan Карлоса Гона. Стало ясно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для подобного слияния", – сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне.

В концерне отмечают, что предложение о слиянии принесло бы выгоду обеим сторонам.

Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.

(c) 2019 Thomson Reuters

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